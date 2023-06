Einzigartiges Tragegefühl 24/7 dank neuer Technologie

Feine Details in der Nähe oder der Blick in die Ferne, dank modernster Technologien und neuer Materialien ist es möglich, Kontaktlinsen zu tragen, ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Auch trockene Augen sind kein Hindernis mehr - Kontaktlinsen sind darauf ausgerichtet, auch bei diesem Problem eine Lösung zu bieten, um den ganzen Tag über ein angenehmes Tragegefühl zu ermöglichen. Mit Hilfe fortschrittlicher Messverfahren und innovativer Techniken können Optiker die Qualität des Tränenfilms ermitteln und das optimale Material für die Kontaktlinsen bestimmen. So wird hoher Komfort und eine optimale Sicht ermöglicht.

Foto: Optiker Peter Meyer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Dabei beginnt jede der Beratungen bei Optik Peter Meyer mit der genauen Bestimmung der Sehbedürfnisse. Im nächsten Schritt, einer detaillierte Analyse der Augen, werden 22.000 Punkte auf der Hornhaut vermessen, um die Kontaktlinsen perfekt an diese anzupassen. Zusätzlich untersuchen die Optiker die Tränenfilmmenge, die Aufreißzeit, die Fließgeschwindigkeit und die Zusammensetzung der Tränenflüssigkeit, um sicherzustellen, dass die Kontaktlinsen den ganzen Tag über bequem getragen werden können, ohne sie zu spüren.

Anhand all dieser Komponenten wählt das Team anschließend das ideale Material sowie die perfekte Geometrie der Kontaktlinsen aus.

Das Rundum-Sorglospaket für Ihre Augen

Ist die Angleichung der Kontaktlinse abgeschlossen, schicken der Osnabrücker Optiker die neue Sehhilfe bequem zur Wunschadresse. Das Rundum-Sorglos-Paket bietet neben dem komfortablen Versand-Service auch regelmäßige Einladungen zum Kontaktlinsen-Check sowie auf Wunsch eine Erinnerungs-SMS zum Wechseln der Linsen.

Foto: Optiker Peter Meyer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

100% Ersatz bei Verlust.

100% Umtausch bei Stärken Änderung.

100% Ersatz bei Bruch.

Pünktliche Lieferung an Wunsch Adresse.

Kundinnen und Kunden können sich also entspannt zurücklehnen und beste Sicht genießen. Um das optimale Kontaktlinsen-Erlebnis zu finden, kann ganz einfach online ein Termin vereinbart werden. Der Augen-Check nimmt etwa 30 bis 45 Minuten in Anspruch und ermöglicht es, eine perfekte und individuelle Lösung zu finden.

Mehr Informationen: ÖFFNUNGSZEITEN Montag bis Mittwoch 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr

Donnerstag bis Freitag 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Samstag 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr Um Terminvereinbarung wird gebeten. Telefon 0541 / 297 46

Telefax 0541 / 297 49

E-Mail info@optikmeyer.de

Erfahren Sie mehr über Optik Peter Meyer.