Der Weg zur perfekten Brille

Die Suche nach der perfekten Brille kann manchmal wie eine endlose Reise voller frustrierender Momente sein. Zu groß, zu klein, zu dunkel, zu hell - die Liste der Bedenken ist lang. Peter Meyer und sein Team möchten Suchende auf dem Weg zur perfekten Brille begleiten und alle Zweifel oder falsche Mythen aus dem Weg räumen. Ziel ist es, einen neuen Weg zu gehen, um die Traumbrille zu finden. Gemeinsam mit der Hochschule und der Universität Osnabrück hat das Optikerteam den Mythos, dass eine eckige Brille nur zu einem runden Gesicht passt, aus dem Weg geräumt. Aus diesem Grund steht bei Optik Peter Meyer fest: Wenn Größe und Form der Brille stimmen, kann jedes Gesicht jede Art von Brille tragen.

Und das hat Erfolg! Für die innovative Herangehensweise wurde das Team mit dem renommierten German Innovation Award ausgezeichnet.

Auf den Lorbeeren wird sich jedoch nicht ausgeruht. Denn der Optiker möchten das tun, was die Kunden von einem Augenoptiker erwarten - zuhören, beraten und die Brille zeigen, die zur Persönlichkeit passt- ganz ohne die große Suche danach. Dabei ist es wichtig, alle natürlichen Gesichtslinien zu beachten. Dafür wird das Gesicht mit all seinen einzigartigen Merkmalen genau betrachtet.

Privat und persönlich

Wenn Kunden sagen: „Meine Brille ist wie ich.“ ist das für den Optiker das schönste Kompliment. Das Team von Optikern kennt die Bedeutung einer perfekt sitzenden Brille. Deshalb ist es stets das Ziel, Kundinnen und Kunden eine Brille aus einem ungewöhnlichen Sortiment zu zeigen, die nicht nur den Sehbedürfnissen entspricht, sondern auch die Individualität unterstreicht.

Ob Gleitsicht-, Sonnen-, oder Kinderbrille. Die umfangreiche Auswahl an Brillenfassungen ermöglicht es, für jeden Geschmack und Anlass die passende Brille zu finden. Neben bekannten High Fashion Brands wie Chanel, Linda Farrow und Dior sind es vor allem aufstrebenden Independent-Labels, die in den letzten Jahren ganz klar an Beliebtheit gewonnen haben und die das Angebot so international und vielfältig machen.

Ein Markenbrillenshop für ein einzigartiges Brillenerlebnis

Das Gefühl, das Peter Meyer und sein Team den Kunden tagtäglich im Geschäft vermitteln, muss auch online erlebbar sein. Deshalb hat das Osnabrücker Unternehmen auf der Website ein Beratungserlebnis geschaffen, das direkt ins heimische Wohnzimmer kommt. Und das hat einiges zu bieten:

Bequem von zu Hause eine erste Brillenform ausprobieren? Das virtuelle Try-On macht es möglich.

Spielerisch herausfinden, welche Brille passen könnte? In nur zwei Minuten durch den interaktiven Brillentest klicken und verschiedenste Formen entdecken.

Natürlich steht auf der Webseite rund um die Uhr ein digitaler Berater (Chatbot) zur Verfügung. Den Wunschtermin mit dem passenden Lieblingsberater vereinbaren Kundinnen und Kunden anschließend ganz einfach und ohne Wartezeit. Die Lieblingsbrille zu finden ist wie Livemusik. Es gibt digitale Hilfestellungen aber nichts ersetzt die persönliche und emotionale Beratung.

Mehr Informationen: ÖFFNUNGSZEITEN Montag bis Mittwoch 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr

Donnerstag bis Freitag 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Samstag 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr Um Terminvereinbarung wird gebeten. Telefon 0541 / 297 46

Telefax 0541 / 297 49

E-Mail info@optikmeyer.de

