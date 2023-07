Dabei bewegen sich die Augen durchschnittlich 15.000-mal pro Stunde und legen über den gesamten Tag hinweg quasi einen Marathon zurück. Entfernungsunterschiede sind dabei eine weitere Herausforderung, denn das Auge ist von Natur aus auf das Sehen in der Ferne ausgelegt.

Das Sehen in der Nähe wird hingegen als extrem anstrengend wahrgenommen. Ob Computer, Handy, Tablet, oder Buch- heutzutage findet das Leben überwiegend im Nahbereich statt. Dadurch sind die Augen ständig angespannt und müssen sich zusätzlich schnell zwischen unterschiedlichen Entfernungen hin und her bewegen. Zwar wissen viele Menschen, ob sie kurzsichtig oder weitsichtig sind, jedoch gibt es weitere Sehfehler, die das Sehvermögen stark beeinflussen und von Person zu Person unterschiedlich sein können.

Extreme Blendung bei Nacht, Schwierigkeiten bei der Umschaltung von Fern- auf Nahsicht oder Doppelbilder werden bei herkömmlichen Augenmessungen oft nicht erkannt. Optik Peter Meyer setzt hier auf innovative Technologien und Untersuchungen, um all diese wichtigen Parameter zu erfassen. Auf Wunsch und Sehparameter können so Brillengläser angefertigt werden, die optimal auf die Sehbedürfnisse abgestimmt und so einzigartig sind, wie ihr Träger selbst.

Innovation für die Augen: das Leben ist anstrengend genug

Foto: Optik Peter Meyer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Das Auge ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Eine Sehanalyse ist daher unerlässlich, um ein Brillenglas perfekt auf die individuellen Sehbedürfnisse abzustimmen. Mit Hilfe neuester Messmethoden kann bei Optik Peter Meyer punktgenau feststellen werden, wo das Auge Unterstützung braucht. Mit hochpräziser Technologie werden persönliche Daten des Auges schnell und berührungslos erfasst. Neben der 3D-Bestimmung der Brillenglaswerte und der Auswahl der optimalen Fassung spielt die Zentrierung der Brillengläser eine entscheidende Rolle, für Tragekomfort und optimales Sehen. Dabei setzt das Team von Optik Peter Meyer auf Premium-Gläser, die eine deutlich verbesserte Reaktionszeit beim Scharfstellen bieten.

Zudem schützen sie das Auge vor schädlichen UV-Strahlen und blau-violettem Licht, was das Risiko für Grauem Star und altersbedingter Makula-Degeneration verringert. Dabei bieten die optimierten Brillengläser eine verbesserte Reaktionszeit durch das schnellere Scharfstellen der optischen Zonen sowie einen fließenden Übergang in alle Sehbereiche. Ob maßgeschneiderte Lösungen. Dabei erstreckt sich die Preisspanne der Premium-Gläser im Vergleich zu Individualgläsern von 99 € bis zu 930 €, abhängig von den gewünschten Eigenschaften und Zusatzoptionen.

Wellness und Design für die Augengesundheit

Foto: Optik Peter Meyer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Neben dem Komfort wird bei Gleitsichtbrillen natürlich nicht auf Stil verzichtet. Das außergewöhnliche Sortiment von Optik Peter Meyer bietet Metropolcharakter. Die umfangreiche Auswahl an ausgefallenden, modischen Brillengestellen lässt keine Wünsche offen. Neben bekannten High Fashion Brands wie Chanel, Linda Farrow und Dior sind es vor allem aufstrebenden Independent-Labels, die in den letzten Jahren ganz klar an Beliebtheit gewonnen haben und die das Angebot so international und vielfältig machen. Mit Persönlichkeit und Herz begeistert das Team seine Kunden und steht für sämtliche Fragen zum Thema Gleitsicht, Wellnessgläsern und Entspannungsbrillen mit umfangreichem Fachwissen und mit Rat und Tat zur Seite.

Buchen Sie noch heute einen Termin und erleben Sie die Vorteile einer guten Gleitsichtbrille. Ihre Augen werden es Ihnen danken, und Sie werden feststellen, wie viel angenehmer der Alltag sein kann.

Vertrauen Sie auf Premium-Gläser und die langjährige Erfahrung von Optik Peter Meyer im Bereich der Augenoptik. Das gesamte Team freut sich darauf, Sie bei Optik Meyer begrüßen zu dürfen!

Mehr Informationen: ÖFFNUNGSZEITEN Montag bis Mittwoch 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr

Donnerstag bis Freitag 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Samstag 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr Um Terminvereinbarung wird gebeten. Telefon 0541 / 297 46

Telefax 0541 / 297 49

E-Mail info@optikmeyer.de

Erfahren Sie mehr über Optik Peter Meyer.