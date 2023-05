Wer in Osnabrück studieren möchte, kann mittlerweile aus rund 185 Studiengängen der Geistes-, Sozial-, Natur-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften wählen. Zudem gibt es einen Sonderforschungsbereich, fünf Forschungszentren/ -bauten, zwei interdisziplinäre Institute und 16 Forschungsstellen. Mehr Infos gibt‘s auch auf studycheck.de. Um den zukünftigen Studierenden bei der Wahl zu helfen, bietet die Universität Osnabrück eine Vielfalt an Beratungsangeboten. Ob auf der Website durch das StudyNavi, vor Ort durch die Zentrale Studienberatung oder die Fachstudienberatungen - Suchende finden an allen Ecken Unterstützung und Lösungen.

Studierende treffen sich mit ihren Fahrrädern vor dem Erweiterungsbau und Schloss Foto: Universität Osnabrück

Auch während des Studiums kümmert sich die Universität weiterhin um die Studierenden: Mit Stipendien, besonderen Förderungen für Alleinerziehende, Unterstützung für Menschen mit Behinderung und vielen weiteren Alltagshilfen.

StudyNavi - der schnellste Weg zum passenden Studium

Schnell und unkompliziert wird mit nur 72 Fragen dein persönliches Interessenprofil erstellt. Komplett kostenfrei, unverbindlich und anonym wird mit dem StudyNavi ermittelt, mit welchen Inhalten aus den Studiengängen Überschneidungen bestehen. Anhand des persönlichen Ergebnisses werden direkt passende Studiengänge angezeigt. Dabei ist der Test wissenschaftlich fundiert und wurde von Psychologen und Studienberatern entwickelt.

Warum Osnabrück?

Als Antwort auf den Fachkräftemangel wurde 2021 die Kampagne „Typisch Osnabrück” ins Leben gerufen. Die WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH wird hierbei tatkräftig von Partnern aus der Region unterstützt, beispielsweise der Universität Osnabrück. Die Kampagne wirbt für das Studieren, Arbeiten und Leben in der Friedensstadt. Dabei wird die Frage beantwortet, was denn eigentlich typisch Osnabrück ist. Kurze Wege und einfache Mobilität, die perfekte Mischung aus City und Natur, Zukunftssicherheit auf beruflicher und privater Ebene. Dies und noch viel mehr macht Osnabrück aus.

Studierende sitzen im Biergarten Foto: Universität Osnabrück

Auch für zukünftige Studierende lohnt es sich, vorbeizuschauen. Mit Tipps für die Wohnungssuche, Freizeitgestaltung und Nachhaltigkeit in Osnabrück, überzeugt die Stadt schnell mit ihrem ganz eigenen Charme. Passende Infos hierzu gibt es in der Rubrik „Leben in Osnabrück“ auf der Website der Universität.

Und jetzt? Gut studieren und leben in Osnabrück

Mittlerweile steht die Universität Osnabrück auf Platz 3 der beliebtesten Universitäten in Niedersachsen. Mit dem Leitgedanke „offene Hochschule” ist auch das Studieren ohne Abitur problemlos möglich. Durch den Studienrat und gewählte Fachschaften wirken die Studierenden selber aktiv an ihrer Universität mit.

