Für eine nachhaltige Entwicklung ist es daher wichtig, Umweltprobleme nicht isoliert zu betrachten, sondern im Systemzusammenhang zu begreifen – also als einzelne Teile im Zusammenwirken mit dem größeren Ganzen.

Der Bachelorstudiengang Umweltsystemwissenschaft vermittelt systembasierte Kenntnisse und Fähigkeiten zur lösungsorientierten Bearbeitung von Umweltproblemen mit besonderen Werkzeugen. Diese besonderen Werkzeuge sind:

Systemanalyse: Untersuchung von Wirkungszusammenhängen

Modellbildung: Welche Zusammenhänge sind wichtig?

Simulation: Vorhersagen für die Zukunft und „Was wäre wenn“-Experimente

Im Studium erwerben Sie kontextbezogen und problemorientiert das Fachwissen in Systemanalyse, Modellierung und Computersimulationen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Studiums vermittelt Grundkenntnisse in Mathematik und Informatik, wodurch Sie analytisches Denken, Abstraktionsvermögen und das nötige technische Wissen erwerben. Dies wird ergänzt durch einen interdisziplinären Wahlbereich, durch den Sie Ihr Fachwissen in einen konkreten Sachzusammenhang stellen und kritisch hinterfragen bzw. reflektieren können.

Berufs- und Karrierechancen

Als Absolvent oder Absolventin haben Sie sehr gute Berufsaussichten in Wirtschaft, Behörden und Verbänden. Auf der Basis Ihrer profunden mathematischen und informatischen Ausbildung werden Sie aktuell vom Arbeitsmarkt quasi schon erwartet. Mit Ihrer im Studium erworbenen Expertise können Sie zur Lösung bedeutender Fragestellungen beitragen, beispielsweise

- Umgang mit den Folgen des Klimawandels und von Biodiversitätsverlust

- nachhaltige Entwicklung sozial-ökologischer Systeme

- Gestaltung der Transformation der Agrarsysteme

Weitere Videos und Informationen: https://www.usf.uni-osnabrueck.de/studium_und_lehre/studieninteressierte.html

Einschreibung: https://hisinone.dienste.uni-osnabrueck.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces?chco=y

