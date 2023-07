Das Studium am Fachbereich Mathematik/Informatik/Physik zeichnet sich durch eine angenehme und persönliche Atmosphäre aus. Als Unterstützung und Vorbereitung auf das Studium werden zu Beginn des Studiums Studienvorkurse angeboten. Zudem werden die Studierenden während des Studiums durch vorlesungsbegleitende Tutorien in Kleingruppen optimal betreut. Im Verlauf des Studiums erhalten die Studierenden Einblicke in faszinierende Bereiche der Forschung, welche zum Beispiel in Kooperation mit internationalen Arbeitsgruppen oder Unternehmen aus der Wirtschaft erfolgt.

Spaß an der Entwicklung: Auch das gehört natürlich zum Studium dazu. Foto: Uni Osnabrück/Simone Reukauf

Es können Studiengänge im Bereich des Bachelor, 2-Fächer-Bachelor und Master belegt werden. Alle Studiengänge zeichnen sich durch Anteile an Mathematik und/oder Informatik und/oder Physik aus, welche ggf. durch andere Disziplinen ergänzt werden.

Eine Promotion kann an ein erfolgreich absolviertes Masterstudium angeschlossen werden.

Geoinformatik in Aktion. Foto: Foto: Uni Osnabrück/Simone Reukauf

Interessante fachliche Ausprägungen

Eine fachliche Spezialisierung kann zum Beispiel durch die Wahl der Studiengänge der Umweltsystemwissenschaft, welche einen Fokus auf die Modellierung komplexer Systeme setzen, oder durch die Geoinformatik, deren Fokus auf der digitalen Erfassung und Analyse raumbezogener (Bild-)Daten sowie der Umweltbeobachtungen mittels Satelliten liegt, erfolgen.

Der Bachelorstudiengang „Eingebettete Softwaresysteme“ befasst sich mit der Entwicklung von Software für kleine Computer, die heutzutage in fast allen technischen Produkten zu finden sind.

Hervorragende Berufsperspektiven

Ihr Studium bietet ideale Voraussetzungen für einen anspruchsvollen und krisensicheren Arbeitsplatz zum Beispiel bei Banken, Behörden, Firmen in der Informations-/Kommunikationsbranche, Schulen, Unternehmensberatungen oder Versicherungen.

