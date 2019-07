Badbergen. Das Wetter in Badbergen: Hier finden Sie Informationen zum aktuellen Wetter und die Vorschau für die nächsten Tage inklusive der Pollenflugbelastung und der Intensität der UV-Strahlung in Badbergen.

Wetter heute in Badbergen

Am Mittwoch um 07:00 Uhr beträgt die Temperatur in Badbergen voraussichtlich 29 °C mit gefühlten 36 °C. Die Temperatur wird von 29 °C in den frühen Morgenstunden auf 37 °C in der Mittagszeit steigen. Schwacher Wind aus Süd-Ost. Unverändert heiter.

Am Mittwoch um 13:00 Uhr beträgt die Temperatur in Badbergen voraussichtlich 37 °C mit gefühlten 46 °C. Die Temperatur wird von 37 °C in der Mittagszeit auf 33 °C am frühen Abend fallen. Mäßiger Wind aus Süd-Ost, der Wind aus Süd-Ost wird in den nächsten Stunden auf Ost drehen. Unverändert heiter.

Am Mittwoch um 19:00 Uhr beträgt die Temperatur in Badbergen voraussichtlich 33 °C mit gefühlten 41 °C. Die Temperatur wird von 33 °C am frühen Abend auf 20 °C nach Mitternacht fallen. Schwacher Wind aus Osten. Unverändert heiter.

Wettervorschau für Badbergen für die kommenden Tage

Morgen, Donnerstag, den 25.07.2019

01:00 Uhr, leicht bewölkt, 20°: Zu den frühen Morgenstunden wird die Temperatur auf 31 °C ansteigen. Schwacher Wind aus Osten, der Wind aus Osten wird in den nächsten Stunden auf Süd-Ost drehen. Unverändert heiter.

07:00 Uhr, heiter, 31°: Zur Mittagszeit wird die Temperatur auf 38 °C ansteigen. Schwacher Wind aus Süd-Ost. Unverändert heiter.

13:00 Uhr, heiter, 38°: Die Temperatur wird von 38 °C in der Mittagszeit auf 34 °C am frühen Abend fallen. Schwacher Wind aus Süd-Ost, der Wind aus Süd-Ost wird in den nächsten Stunden auf Ost drehen. Unverändert heiter.

Anzeige Anzeige

19:00 Uhr, heiter, 34°: Die Temperatur wird von 34 °C am frühen Abend auf 20 °C nach Mitternacht fallen. Schwacher Wind aus Osten. Zunächst ist es heiter. Kurz nach Mitternacht ist es dann sonnig.

Übermorgen, Freitag, den 26.07.2019

01:00 Uhr, wolkenlos, 20°: Zu den frühen Morgenstunden wird die Temperatur auf 29 °C ansteigen. Schwacher Wind aus Osten. Unverändert sonnig.

07:00 Uhr, sonnig, 29°: Zur Mittagszeit wird die Temperatur auf 35 °C ansteigen. Mäßiger Wind aus Osten. Unverändert sonnig.

13:00 Uhr, sonnig, 35°: Die Temperatur wird von 35 °C in der Mittagszeit auf 32 °C am frühen Abend fallen. Mäßiger Wind aus Osten. Zunächst ist es sonnig. Zum frühen Abend ist es dann heiter.

19:00 Uhr, heiter, 32°: Die Temperatur wird von 32 °C am frühen Abend auf 19 °C nach Mitternacht fallen. Mäßiger Wind aus Osten. Unverändert heiter.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Der Sonnenaufgang am Mittwoch ist um 05:34 Uhr, der Sonnenuntergang in Badbergen ist um 21:34 Uhr.

Pollenflug-Vorhersage

Am Mittwoch, 24.07.2019: Beifuss: schwache allergene Belastung. Gräser: schwache allergene Belastung.

Weitere Informationen zum Wetter in Ihrer Region finden Sie hier.