Jetzt ist es amtlich: Der serbische Tennisprofi Novak Djokovic darf nicht in Australien bleiben und muss ausreisen. Das entschied das Bundesgericht in Australien am Sonntag.