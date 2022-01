Am Samstag fanden in Osnabrück gleichzeitig zwei Demonstrationen statt: Während am Willy-Brandt-Platz für die Corona-Impfung geworben wurde, formierten sich Impfgegner im Schlossgarten um gegen die mediale Berichterstattung loszuziehen. In diesem Video sehen Sie einige Eindrücke vom Willy-Brandt-Platz.

Video: André Partmann