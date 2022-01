Am Samstag trifft der VfL Osnabrück an der Bremer Brücke auf den 1. FC Saarbrücken. Die Saarländer haben in den letzten Spielen vor der Winterpause stark aufspielen können und belegen derzeit den fünften Tabellenplatz. Vor dem Spiel stellten sich VfL-Trainer Daniel Scherning und Stürmer Marc Heider den Fragen in der Pressekonferenz.

Video: André Partmann

Pressekonferenz: VfL Osnabrück