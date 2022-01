Die Handball-EM wird dieses Jahr vom 13. bis 30. Januar in Ungarn und der Slowakei ausgetragen. Deutschlands Handballer starten zuversichtlich in die Europameisterschaft. Für sie geht es am Abend im ersten Vorrundenspiel gegen Belarus. Alle wichtigen Informationen zum deutschen Start in die EM haben wir Ihnen im Video zusammengefasst.

________________

Video erstellt in wochit mit Informationen der dpa.