Video Nach Brand in Hamburger Einfamilienhaus: Leiche gefunden

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Die Polizei hat nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Hamburg-Rahlstedt am Montag eine Leiche gefunden. Zur Identität der oder des Toten konnte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben machen.