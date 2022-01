Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Impfbefürworter und Impfgegner haben am Wochenende gleichzeitig in Osnabrück demonstriert. Am Willy-Brandt-Platz trafen die beiden Gruppen aufeinander. Die Polizei errichtete Absperrungen.

______

Video: André Partmann