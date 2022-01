Video Bahn-Pünktlichkeit im Jahr 2021 deutlich zurückgegangen

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Nur 75,2 Prozent der ICE- und IC-Züge kamen 2021 pünktlich am Ziel an - deutlich weniger als im Jahr davor. Im ersten Corona-Jahr, 2020, hatte die Pünktlichkeit bei knapp 82 Prozent gelegen und war damit so hoch wie seit 15 Jahren nicht.