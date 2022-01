Am Neujahrsmorgen um 4.15 Uhr kam es auf einer Silvesterfeier in Melle zu einer Explosion in einem Anbau, bei dem zehn Menschen verletzt wurden. Laut Nils Hoyermann, Pressesprecher der Feuerwehr Melle, detonierte eine Gasflasche im Outdoorbereich des Anbaus. Von den Verletzten wurde eine Person schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Sechs weitere Personen erlitten mittelschwere Verletzungen, die drei weiteren Gäste wurden leicht verletzt. Insgesamt waren etwa 100 Einsatzkräfte vor Ort.