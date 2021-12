Joschka Frese bekam an Heiligabend von seinen Eltern einen Metalldetektor geschenkt. Am 1. Weihnachtstag zog der 14-Jährige los und wurde auf einem Acker unweit des bäuerlichen Elternhauses tatsächlich fündig. In seinen Händen hielt er den alten Ehering vom Glandorfer Henke Riese. Noch am selben Tag fuhren sie zum Nachbarn, um ihn das längst verloren geglaubte Schmuckstück zu überreichen.

