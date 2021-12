Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Am Donnerstagmorgen ist ein Lkw in der Ausfahrt Osnabrück-Nahne der A30 auf die Seite gekippt. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Laut Angaben der Polizei wurde der Fahrer nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Aufnahmen: NWM-TV