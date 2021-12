Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Die Weihnachtsbotschaft ist klein. Sie passt in eine Hosentasche wie ein kleines Geschenk. Sie sagt: Jesus Christus wird als kleines Kind geboren. Sie fordert dich auf zu herauszufinden, was dahinter liegt. Werde auch du wie ein Kind und entdecke die Welt mit staunenden Augen. Superintendent Dr. Joachim Jeska vom Evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Osnabrück lädt dazu ein, die Sinne für das Weihnachtliche und das Göttliche in der Welt zu öffnen.

_____________________________________________

Video: Evangelisch-lutherischer Kirchenkreis Osnabrück