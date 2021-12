Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Osnabrück. Der "zufällige" Spaziergang von Impfkritikern in der Osnabrücker Innenstadt hat in der im Messengerdienst Telegram angekündigten Form nicht stattgefunden. Bei klirrender Kälte fanden sich nur sehr wenige Menschen am Theater ein.

_________________________

Bilder: NWM-TV