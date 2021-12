Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Nach rassistischen Ausfällen von der Tribüne ist die Partie des VfL Osnabrück beim MSV Duisburg am Sonntag abgebrochen worden. Am Tag nach dem Vorfall, der in dieser Form erstmals im deutschen Profifußball praktiziert wurde, spricht NOZ-Reporter Benjamin Kraus mit VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh über den Spielabbruch, die nächsten Schritte und eine Entscheidung des DFB.

___________________________________

Redaktion: Benny Kraus

Video: Benjamin Beutler