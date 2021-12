Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

In Osnabrück gab es am Samstag zwei Demonstrationen rund ums Thema Corona, Grundrechte und Impfpflicht. Unter dem Motto "Grundrechte sind nicht verhandelbar" versammelten sich im Osnabrücker Schloßgarten etwa 1900 Menschen. Sie zogen anschließend über den Wallring. Auf dem Weg traf der Demonstrationszug auf rund 300 Menschen am Willy-Brandt-Platz. Die wiederum demonstrierten gegen Corona-Leugner und Impfgegner.

Video: Benjamin Beutler (mit Material von NWM-TV)