Marc Heider ist in der abgelaufenen Hinrunde der Saison 2021/2022 in der 3. Liga beim VfL Osnabrück der beste Scorer. Sechs Tore und vier Vorlagen stehen bei dem schier nimmer müden VfL-Kapitän auf dem Konto. Entspricht das seinen Erwartungen an sich selbst? Wie ist der siebte Tabellenplatz nach der Hinrunde einzuordnen? Diese und weitere Frage beantwortet „Heidi“ im Video-Interview.

Video: Benjamin Beutler