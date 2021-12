Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Seit dem 15. Dezember läuft im Londoner Alexandra Palace (“Ally Pally”) die Darts-WM 2022. Für die PDC-Weltmeisterschaft konnten sich in diesem Jahr gleich vier Deutsche qualifizieren. Alles was Sie über die deutschen Starter wissen müssen, erfahren Sie im Video.

_____

Erstellt in wochit mit Informationen von dpa, sport1 und focus.de

Foto Collage: wochit und dpa/Philip Dethlefs