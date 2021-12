Am Montagmorgen ist in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Immer ein Feuer ausgebrochen. Der entstandene Sachschaden wir auf eine Million Euro geschätzt. Laut Angaben der Polizei kamen keine Menschen und Tiere zu Schaden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt an seiner sogenannten Gaskanone vermutet.

Aufnahmen: NonstopNews