Am Montagmorgen wurde in Bad Iburg ein 14-jähriger Junge beim Überqueren der Fahrbahn von einem Auto erfasst. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aufnahmen: NWM-TV