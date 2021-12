Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Am Osnabrücker Willy-Brandt-Platz trafen sich am Samstag mehrere hundert Demonstranten. Ihr Ziel; einmal um den Wall, vorbei am Gebäude der Neuen Osnabrücker Zeitung. Einem der Hauptangriffsziele der Teilnehmer.