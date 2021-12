Video Neckfigur mit historischem Hintergrund

Eine verhüllte Figur zog am Donnerstag zahlreiche Blicke auf sich. Abends lüftete die Ortsbürgermeisterin Marion Terhalle das Geheimnis. Denn unter dem roten Tuch verbarg sich eine Neckfigur, die aber durchaus einen historischen Hintergrund hat und an eine lange Tradition erinnert. Um was es genau ging, verraten Gerd Harpel vom Heimat- und Bürgerverein, die Künstlerin Ekaterina Kovalenko und die Ortsbürgermeisterin in diesem Filmbeitrag. Video und Schnitt: Jürgen Eden