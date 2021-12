Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Am kommenden Samstag tritt der VfL Osnabrück beim 1. FC Magdeburg an. Nach den letzten sieg- und torlosen Spielen wollen die Spieler des VfL endlich mal wieder gewinnen. Vielleicht hilft dabei, dass sie mal nicht als Favorit in die Partie gehen.

_________________________

Video: André Partmann