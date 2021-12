Video Können Covid-19 oder die Corona-Impfung Erektionsprobleme auslösen?

Die Frage, ob eine Corona-Infektionen Erektionsstörungen auslösen kann, ist nicht neu. Auf der Suche nach Antworten sind die Mediziner aber ein Stück weiter gekommen. So beobachten nicht nur Urologen in ihren Praxen, dass ein Teil der Männer nach einer Covid-Erkrankung monatelang mit Einschränkungen im Sexualleben zu kämpfen hat. Studien geben Hinweise auf einen Zusammenhang – und dafür wurden mehrere mögliche Ursachen ausgemacht. Einen eindeutigen wissenschaftlichen Beleg gibt es bislang allerdings nicht.

Beobachtet werden erektile Dysfunktionen – so der Fachbegriff – laut einer aktuellen Studie (September 2021) bei drei Prozent der Männer. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Autoimmunity Reviews veröffentlicht. Damit zählen sie zu den seltenen Long-/Post-Covid-Symptomen. Eine weitere Studie berichtet von einem sechsfachen Risiko für Covid-Patienten.

Dem Gerücht, dass Corona-Impfungen die Potenz beeinträchtigen sollen, widersprechen Mediziner deutlich. „Eine Impfung kann keine erektile Dysfunktion auslösen“, bestätigte etwa Professor Frank Sommer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit, der "Apotheken Umschau".