Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Auf der Iburger Straße in Osnabrück kam es am Dienstagvormittag zu einem schweren Unfall. Nach ersten Informationen der Polizei überschlug sich ein Fahrzeug und blieb auf auf dem Dach liegen. Die Straße wurde in eine Richtung gesperrt.

___________________________________

Material: TV7News / Festim Beqiri