Der VfL wollte zunächst die Ergebnisse der Bund-Länder-Schaltkonferenz am Donnerstag abwarten. Höchstens 15.000 Zuschauer sind nun an den kommenden Spieltagen in den Stadien der Bundesliga zugelassen. Darauf einigten sich Bundesregierung und Länderchefs am Donnerstag. Maximal 50 Prozent der Kapazität dürfen genutzt werden. In Osnabrück dürfen damit am Sonntag maximal 7989 Zuschauer mit 2G-Status das Spiel gegen Havelse sehen.

Redaktion: Carina Hindersmann

Video: Tobias Saalschmidt