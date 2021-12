Am Freitagmorgen wurden die Feuerwehren Westerkappeln und Velpe zu einem Wohnungsbrand in der Bauernschaft Handarpe in Westerkappeln gerufen. In einem Wohnhaus am Hollenbergs Hügel brach aus bilsang ungeklärter Ursache in den frühen Morgenstunden ein Feuer aus. Der Bewohner befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung.

Bilder: NWM-TV