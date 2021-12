Video Lichtermeile im Advent

Advent im 2. Pandemiejahr: Bezüglich der geplanten Weihnachtsmärkte hagelt es fast überall Absagen. Papenburg ist mutiger und startete am 2. Dezember eine Lichtermeile. An manchen Tagen kann man einfach nur an der Prachtmeile entlangschlendern. An anderen Tagen öffnen einige Buden. Ob man dort auch einen Glühwein oder Punsch trinken kann und vielleicht auch noch was essen kann? Mehr über die Bedingungen und Öffnungszeiten sowie das Konzept erfahren Sie in diesem Filmbeitrag. Video und Schnitt: Jürgen Eden