Am Donnerstag bot die Notfallambulanz am Finkenhügel wieder eine offene Impfaktion an. Bereits am 30. November kamen zahlreiche Osnabrücker für einen Piks ohne Termin. Auch am Donnerstag bildete sich früh eine Warteschlange. Bei Kälte harrten die Impfwilligen teils Stunden aus. Die Aktion begann um 14 Uhr und endete am Abend um 19 Uhr.

