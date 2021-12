Video Wertvolle Zeitdokumente für Gedenkstätte

Vergangenheitsbewältigung der NS-Zeit im Emsland. Wie reagierten die Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung sowie der Bevölkerung in der jungen Bundesrepublik auf die Fragen der jungen "wilden" Journalisten Hermann Vinke und Gerd Kromschröder, die viele Fragen über die Emslandlager stellten? Gras war nicht nur sprichwörtlich über die grausamen Taten des NS-Regimes gewachsen. Gemeinsam mit Saskia Bontjes van Beek, einer Nachfahrin der in Berlin Plötzensee ermordeten Widerstandskämpferin Cato Bontjes van Beek stellten sie der Gedenkstätte Esterwegen zeithistorisches Material aus ihren Recherechen als Leihgabe zur Verfügung. In diesem Filmbeitrag wird auch geschildert, was damit geschehen soll. Video und Schnitt: Jürgen Eden