Der Advent ist eine dunkle Zeit – nicht nur wegen Corona, wie in diesem Jahr. Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Andererseits setzen wir im Adventskranz jeden Sonntag ein kleines Licht mehr dagegen. Es wird also heller, Schritt für Schritt. Diakon Carsten Lehman von der katholischen Domgemeinde in Osnabrück wünscht im Video allen, dass sie irgendwann wieder sagen können: Jetzt ist es wirklich hell.

_____

Video: Bistum Osnabrück