Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

In der Nacht zu Samstag ist ein 26-jähriger Mann in Hagen a.T.W. von einem Lkw überrollt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Die Polizei vermutet, dass er zum Unfallzeitpunkt bereits auf der Straße gelegen hat. Nach Auskunft der Polizei wird der genaue Unfallhergang wohl erst im Laufe der Woche geklärt werden können.

_______________________

Schnitt: Nils Elixmann

Material: NWM-TV