Das Schmerztherapiezentrum Brau – Michel veranstaltete am Samstag, 27. November, in der Thomas Morus Schule eine Impfaktion gegen das Coronavirus. Auch morgen soll in der Schule noch bis 18 Uhr geimpft werden.

Wir waren mit der Kamera vor Ort und haben Impfwillige gefragt, wie sie den kommenden Wochen entgegenblicken.

Video: Nils Elixmann

