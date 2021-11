Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Am Sonntag gastiert die zweite Mannschaft des SC Freiburg beim VfL Osnabrück. Trainer und Spieler sind sich einig: Die Lila-Weißen wollen ihrer Favoritenrolle gerecht werden und drei Punkte an der Bremer Brücke behalten. Ein weiteres Thema in der Pressekonferenz: die Corona-Situation rund um die Mannschaft.

Interview: André Partmann

Kamera: Mona Alker / André Partmann

Pressekonferenz: VfL Osnabrück