Am Donnerstagabend ist die Feuerwehr zu einem Brand in den Hünenweg in Lotte-Halen gerufen worden. Dort stand der Dachstuhl eines Wohnhauses in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten eine bettlägerige Bewohnerin retten, ehe das Feuer durchzündete.

Bilder: NWM-TV