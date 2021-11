Video: Am Sonntag gegen den Fünften der Tabelle: Vor Spitzenspiel in der 3. Liga: VfL will sich auswärts beweisen

Fünfter gegen Zweiter, Waldhof Mannheim gegen den VfL Osnabrück: Am Sonntag steigt ein Topspiel der 3. Liga (14 Uhr/Carl-Benz-Stadion). Die Lila-Weißen sehen sich gut vorbereitet und sensibilisiert beim Corona-Thema.

Video: Tobias Saalschmidt

PK-Mitschnitt: VfL-TV