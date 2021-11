Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Dieses mal wird es magisch im Kinderpodcast "Ole schaut hin", denn Ole und Basti haben das Eulennest verlassen und besuchen die Ehrlich Brothers in ihrer Zauberwerkstatt. Wie sind die beiden zur Zauberei gekommen? Wie lange tüfteln sie an ihren Illusionen und was verzaubert Andreas und Chris?

____________________________________________________

Video: Nina Fehrensen, Mona Alker, David Ebener

Schnitt: Tobias Saalschmidt