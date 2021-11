Video Belarus meldet ersten Corona-Fall in Migranten-Unterkunft

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

An der belarussisch-polnischen Grenze harren seit Tagen Tausende Migranten aus. Nun ist der erste Corona-Fall in der Notunterkunft gemeldet worden. Schutzauflagen gibt es dort kaum, der Erkrankte kam in ein Krankenhaus.