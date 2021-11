Video Kretschmer kündigt «harten Wellenbrecher» für Pandemie an

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Die Corona-Wocheninzidenzen weisen aktuell Höchststände auf. Besonders in Sachsen ist die Situation kritisch. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer kündigt nun harte Einschnitte in seinem Bundesland an.