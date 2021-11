Video Polens Regierungschef warnt vor «Millionen» Migranten

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

In Belarus haben Hunderte Migranten an der Grenze zu Polen trotz Kälte den elften Tag in Folge die Nacht unter freiem Himmel verbracht. Der polnische Ministerpräsident warnte derweil Europa und schloss eine Kriegsgefahr nicht aus.