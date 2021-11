Video Ampel-Parteien: kommende Woche soll Koalitionsvertrag stehen

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Jetzt soll es ganz schnell gehen. Die Ampel-Parteien wollen schon in der kommenden Woche den Koalitionsvertrag vorlegen.Das teilten die Generalsekretäre von SPD, Grünen und FDP am Dienstag in Berlin mit.