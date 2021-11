Video Grüne: Corona-Impfpflicht für bestimmte Bereiche?

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Die Ampel-Koalition will über eine Corona-Impfpflicht für bestimmte Bereiche beraten. Das sagte eine Sprecherin der Grünen-Fraktion am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.