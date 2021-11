Video EU-Außenminister beraten über Sanktionen wegen Belarus

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Die EU zieht die Daumenschrauben gegen Schleuser an, die gezielt Menschen aus Krisengebieten nach Belarus bringen. Tausende Migranten wollen illegal die EU-Außengrenze überqueren. Aber was tun mit den Menschen, die seit Tagen bei Kälte in den Wäldern ausharren?