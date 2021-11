Ist jeder Mensch musikalisch? Können wir im Schlaf Aufgaben lösen? Wie hat der 11. September 2001 Amerika verändert? Wie humorvoll war die mittelalterliche Hofkultur? Auch in diesem Jahr beantworten die Professoren in ihren Vorträgen wieder spannende Fragen. Die gemeinsame Veranstaltung von NOZ Medien und der Universität Osnabrück fand am 12. November in der Osnabrücker Schlossaula statt. Hier sehen Sie den Mitschnitt der Veranstaltung.

Video: Universität Osnabrück