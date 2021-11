Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Der VfL Osnabrück hat am Donnerstagnachmittag sein Testspiel in Wietmarschen gegen den holländischen Erstligisten SC Heerenveen mit 2:1 gewonnen. Für die Lila-Weißen trafen Andrew Wooten (7.) und Ulrich Bapoh (20.). Sehen Sie hier die Begegnung in voller Länge.

Kamera I: André Partmann

Kamera II: Mona Alker

Regie: Tobias Saalschmidt